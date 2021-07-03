السيطرة على حريقين بمركزى الخارجة والفرافرة بالوادى الجديد

سيطر رجال الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد على حريقين منفصلين بمركزي الخارجة والفرافرة، التابعين لمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن والمنازل المجاورة.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريقين منفصلين بمركزي الخارجة والفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه تماما.

وتبين السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالدور الثاني بحى المجاهدين فى مركز الخارجة، وإنقاذ الأسرة بالكامل، ولا يوجد أي خسائر بشرية حتى الآن، كما تم السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد بعد الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف تحسبا لأي إصابات من تصاعد الأدخنة الكثيفة في سماء الفرافرة.