السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريقين بمركزى الخارجة والفرافرة بالوادى الجديد

صورة من الواقع
صورة من الواقع

 سيطر رجال الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد على حريقين منفصلين بمركزي الخارجة والفرافرة، التابعين لمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن والمنازل المجاورة. 

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريقين منفصلين بمركزي الخارجة والفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه تماما. 

وتبين السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالدور الثاني بحى المجاهدين فى مركز الخارجة، وإنقاذ الأسرة بالكامل، ولا يوجد أي خسائر بشرية حتى الآن، كما تم السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد بعد الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف تحسبا لأي إصابات من تصاعد الأدخنة الكثيفة في سماء الفرافرة.

 

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سيطر الحماية المدنية الإطفاء الوادي الجديد حريقين منفصلين الإسعاف المنازل جرح قطعي

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وائل لطفي

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