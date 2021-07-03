السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة تناقش الخطة الاستثمارية لأحياء المنطقة الجنوبية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماع موسع بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة جميع رؤساء وسكرتيرى أحياء المنطقة الجنوبية والإدارات المعنية بالمنطقة ومديري الطرق والتخطيط بالأحياء الجنوبية، وذلك لمناقشة كيفية الاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد والقيام بأعمال الرصف وتطوير بعض الشوارع والميادين ورفع كفاءتها.

وتناول  اللقاء مناقشة ودراسة عدة محاور رئيسية وهامة لاستكمال أعمال التطوير على التوالي دون توقف بشكل مكمل لما تم تنفيذه بخطة العام المنتهي.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة متابعة الاستعدادات لاستقبال العيد القومي لمحافظة القاهرة مع 
مراعاة الدقة في تحديد أسماء الشوارع التي ستدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وجاءت هذه الشوارع كالتالي: شارع أحمد فؤاد نجم بالمقطم، وشارع معهد الأورام، وعبد المجيد اللبان بالسيدة زينب، وشارع الكورنيش بنطاق دار السلام والمعصرة، و شارع البنوك وميدان مؤمن وميدان نادي بالبساتبن، وشارع صلاح الدين بحي الخليفة، وشارع الكورنيش بحي التبين، وشارع الكورنيش أمام الهيئة العربية  للتصنيع، ومدخل الأسمرات.

ووجهت بمتابعة أعمال التجميل والتطوير الجارية بشوارع وطرق بعض أحياء الجنوبية، والتي تتمثل في تركيب تصميم جمالي مضيئ على أعمدة الإنارة، وذلك ببعض شوارع المنطقة الجنوبية.

ويطبق ذلك على شارع كورنيش النيل والذي يشمل ثمانية أحياء على طريق الكورنيش والشوارع الرئيسية في الأحياء الأخرى.

وأكدت أهمية دعم وتشجيع المشاركة المجتمعية، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية، بجانب تحقيق الترابط فيما بين المؤسسات المجتمعية والهيئات الحكومية، تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني.

واوضحت نائب المحافظ أن أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يأتي في إطار المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

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أحياء جنوب القاهرة الخطة الإستثمارية للأحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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