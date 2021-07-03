السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طارق عبدالعزيز: فاروق حسني حالة فنية مصرية متفردة

فاروق حسني
فاروق حسني

قال الناقد التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز، اليوم السبت، إن الفنان فاروق حسني حالة فنية متفردة من الحالات الفنية في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف عبد العزيز، خلال الجزء الثالث من جولة الفنون ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ52، أن الفنان فاروق حسني يعشق فن التجريد، وهو الأسلوب الذي قد يكون غير شعبي وغير مفهوم لدى أغلبية الجمهور، إلا أنه من أرقى أساليب الفن التشكيلي، مشيرا إلى أن اللون عنده ليده مغزى وكذلك الخط.

ولفت إلى أن فاروق حسني احتل موقع وزير الثقافة لما يزيد عن 20 عاما قدم خلالها العديد من الإسهامات في مجال الثقافة سيكون أبرزها تنفيذ الفكرة التي وضعها بإنشاء المتحف الكبير، وكذلك متحف الحضارة.

وألمح إلى الدور اللامع لمؤسسة "فاروق حسني" التي أسسها فاروق حسني في 2019 تختص بالفنون التشكيلية ومشتملاتها من نقد ودراسات، والتي انطلقت في التوسع عاما بعد عام، والتي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى مصر والمنطقة العربية من حيث المشاركة والصدى الإعلامي العالمي.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور على أن تستمر حتى 15 يوليو الجاري، تحت شعار "في القراءة حياة" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وقعها الرئيس السيسى اليوم.. نص وثيقة افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية

رياح نشطة وارتفاع حرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يوقّع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية.. ورفع «العلم» عليها

بعد «ضجة خلع الحجاب».. حنان ترك تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بـ«البوركينى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي