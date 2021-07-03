طارق عبدالعزيز: فاروق حسني حالة فنية مصرية متفردة

قال الناقد التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز، اليوم السبت، إن الفنان فاروق حسني حالة فنية متفردة من الحالات الفنية في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف عبد العزيز، خلال الجزء الثالث من جولة الفنون ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ52، أن الفنان فاروق حسني يعشق فن التجريد، وهو الأسلوب الذي قد يكون غير شعبي وغير مفهوم لدى أغلبية الجمهور، إلا أنه من أرقى أساليب الفن التشكيلي، مشيرا إلى أن اللون عنده ليده مغزى وكذلك الخط.

ولفت إلى أن فاروق حسني احتل موقع وزير الثقافة لما يزيد عن 20 عاما قدم خلالها العديد من الإسهامات في مجال الثقافة سيكون أبرزها تنفيذ الفكرة التي وضعها بإنشاء المتحف الكبير، وكذلك متحف الحضارة.

وألمح إلى الدور اللامع لمؤسسة "فاروق حسني" التي أسسها فاروق حسني في 2019 تختص بالفنون التشكيلية ومشتملاتها من نقد ودراسات، والتي انطلقت في التوسع عاما بعد عام، والتي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى مصر والمنطقة العربية من حيث المشاركة والصدى الإعلامي العالمي.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور على أن تستمر حتى 15 يوليو الجاري، تحت شعار "في القراءة حياة" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.