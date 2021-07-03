اعترافات المتهم بقتل طفلته في قنا: كانت دائمة المشاكل مع الجيران

أدلى المتهم بقتل طفلته بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، باعترافات تفصيلية، بعدما قام بتمثيل جريمته بحضور فريق من النيابة العامة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن المتهم بقتل طفلته، اعترف بارتكابه الجريمة، لافتاً إلى أن طفلته تغير سلوكها منذ أن انفصل من زوجته الأولى وتزوج للمرة الثانية، وأصبحت عنيفة جدا، وتفتعل المشكلات مع زوجته الثانية والجيران.

وتابع المتهم خلال اعترافاته أمام النيابة العامة:"بنتي ساءت سمعتها في القرية بتحريض من والدتها، وقبل الحادث بساعات دخلت في مشاجرة مع أحد الجيران، إلا أنني حاولت تهدئتها، إلا أنها استمرت في ذلك بتحريض من والدتها ودخلت في مشاجرة أخرى مع زوجتي الثانية لأنها عاوزة تطفشها".

وأشار المتهم بقتل ابنته، أنه قام بالاعتداء على طفلته بشومة، بعد أن تشاجرت مع زوجته ومع الجيران حتى لقيت مصرعها وسقطت جثة هامدة، فحاولت زوجته إخفاء الجريمة بتغسيلها وتكفيها، إلا أن بلاغ والدة الطفلة للأجهزة الأمنية كشف أمرهم.

وكان قد هشم عامل رأس ابنته بقرية الخطارة غرب محافظة قنا، بمساعدة زوجته الثانية وقاما بتغسيلها وتكفينها وأرادا دفنها سرًا.

فيما تواجد فريق من النيابة المكون من المستشار كريم حمودة وكيل النيابة والمستشار مصطفى الشريف رئيس النيابة، وفريق من مركز شرطة نقادة برئاسة النقيب عمرو مطاوع رئيس المباحث إلى مكان ارتكابه الواقعة وأعاد تمثيلها.

والبداية كانت عندما تلقى اللوء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية بقنا إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة نقادة يفيد بالقبض على "محمود.ع" عامل بالسياحة قتل ابنته "د.م.ع"، 15 عامًاطالبة بالمرحلة الإعدادية بسيخ حديدي بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا.

فيما قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة نقادة جنوبي محافظة قنا من إلقاء القبض على المتهم بقتل طفلته.