الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير تناقش اعتماد الحساب الختامي لمهندسي دمياط

انعقدت اليوم السبت، فعاليات الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بدمياط، برئاسة المهندس النائب وليد صلاح التمامي بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية وأعضاء الجمعية العمومية للجمعية، وحسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط.

شهدت الجلسة اعتماد الحساب الختامي ومناقشة جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية،وسماع مداخلات أعضاء الجمعية العمومية للجمعية.

وتداولت أرصفة ميناء دمياط ٢١ سفينة حاويات وبضائع عامة على ارصفة الميناء خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29718 طن تشمل : 14080 طن فوسفات و 607 طن رمل و 15031 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17339 طن تشمل : 12000 طن ذرة و 2099 طن صودا و 1881 طن عدس و 459 طن زان و 900 طن كالسيوم فلوريد.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وفول اخضر وملوخية ) وحاصلات زراعية ( ريحان وبصل وزيتون ) وفواكه ( فراولة وعنب ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 857 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15219 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2542 شاحنة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 56 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 857 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15219 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2542 شاحنة.