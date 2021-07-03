أول رد من «عادل عفيفي» على تصعيد عبد الستار بدر لعضوية مجلس المحامين

رد المحامي عادل عفيفي، نقيب محامي جنوب الشرقية، على قرار تصعيد المحامي محمد عبد الستار بدر لعضوية مجلس نقابة المحامين اليوم بدلا منه.

وقال عفيفي، في بيان السبت، وجّهه إلى نقيب المحامين رجائي عطية: كيف تدعي ياسيادة النقيب الفقيه بأنني قد تنازلت عن التصعيد رغم أنني متمسك بحقي في التصعيد وأنني لم اتنازل لاقولا ولا كتابيا كما تدعي في قرارك المعيب ومخلفا لوعدك بمناقشة القرار قانونيا، مضيفًا:"إذ اليوم تخرج علينا بقرار تدعي فيه بغير الحقيقه بأنني قد اعتذرت كتابيا"، ولفت: “وعد رجائي عطية بإعادة لمناقشة الاثنين القادم وارجاء القرار، لكنه اليوم أعلن ذلك بخلاف ما وعد”.

وأعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن قرار مجلس النقابة العامة بحلول محمد عبدالستار بدر، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل الراحل أحمد بسيوني.

ونص القرار: إذْ يتحتم شغل موقع عضوية مجلس النقابة العامة الذى شغر بوفاة المرحوم أحمد بسيوني عضو المجلس ، ونظرًا لاعتذار عادل عفيفى نقيب جنوب الشرقية كتابةً عن التخلى عن منصبه كنقيب لجنوب الشرقية ، ولما كان قانون المحاماة والتقاليد النقابية لا يبيحان أن يشغل الشخص موقعين نقابيين في وقت واحد، لذلك فقد أقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية وبقوة القانون، تصعيد التالى لسيادته فى عدد الأصوات ، وهو محمد عبد الستارعبد العليم بدر وشهرته « محمد عبدالستار بدر » الحاصل على 13906 صوتًا ، ليحل محل المرحوم أحمد بسيوني عضو مجلس النقابة الذي توفى إلى رحمة الله، اعتبارًا من اليوم 3/7/2021.

وسبق أن خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، المحامي عادل عفيفي، نقيب النقابة الفرعية لجنوب الشرقية، يخيره بين البقاء في منصبه أو ترك منصبه والتصعيد لعضوية مجلس النقابة العامة.

وقال عطية، في خطابه لعفيفي: قد انتظرت طويلا قراركم بشأن الاختيار بين موفكم النقابي الحالي كنقيب لجنوب الشرقية وبين شغل المقعد الذى خلا بوفاة الزميل أحمد بسيوني بمجلس النقابة، مشددًا: “القانون والقواعد النقابية لا يجيزان الجمع بين موقعين نقابيين وهو ما جرى تطبيقه في جميع المجالس السابقة، وفى المجلس الحالي”.

وأوضح: ترك نبيل عبدالسلام موقع نقيب الإسماعيلية ليشغل موقع عضوية النقابة العامة، وترك محب المكاوي موقعه كنقيب لشمال الدقهلية ليشغل موقع عضوية مجلس النقابة العامة ومن قبل 3 شهور من انتخابه وكيلا بهيئة المكتب.