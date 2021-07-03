أمين البحوث الإسلامية يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب (صور)

زار الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم السبت، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٢ والمقامة خلال الفترة من ٣٠ يونيو حتى ١٥ يوليو٢٠٢١، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

وتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أركان الجناح وإصداراته الحديثة وورش العمل، ومقر الندوات الافتراضية التي تبث عبر صفحة الأزهر على الفيس بوك يوميا، وفعاليات وأنشطة الخط العربي والرسم والتلوين، وركن الأطفال وركن الفتوى.

وصرح الدكتور نظير بأن مجمع البحوث الإسلامية متواجد بالعديد من السلاسل العلمية المهمة في العديد من المحافل العلمية والثقافية؛ ويساهم في معرض الكتاب هذا العام من خلال جناح الأزهر بأعمال مهمة تفند الأفكار المغلوطة وتواجه التيارات المتطرفة بالفكر، ولدينا كتب تتعلق بدور الأزهر فى قارتي آسيا وإفريقيا.

ويشارك الأزهر الشريف- للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الخامس على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

الدكتور نظير عياد

الدكتور نظير عياد

الدكتور نظير عياد

الدكتور نظير عياد