السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمواجهة «دبور البلح».. تكييس عراجين النخيل بمزارع الوادي الجديد

تكييس عراجين النخيل
تكييس عراجين النخيل

اعتاد مزارعو الوادي الجديد في مرحلة ما قبل إصفرار البلح ونضجه على اتباع أساليب الزراعة الحديثة وهي تكييس عراجين النخيل خوفا عليها من دبور البلح الذي يفسد المحصول ويسبب خسائر فادحة للمزارعين ومن ثم خسائر إقتصادية كبيرة لدي التجار والمصدرين.

 

 وأكد المهندس أحمد سعيد أحد متخصصي النخيل بالوادي الجديد، أن دبور البلح وبعض الحشرات والجراد يقوم بثقب الثمار مما يعرضها للجفاف والتلف، فيجب على المزارعين رش العراجين بمبيد حشري لمواجهة هذه الافات من الإقتراب للثمار، وتكييس العراجين هو الأفضل على الاطلاق لحماية الثمار والمحصول من الخسائر المحتمله في حالة تركه بدون تكييس.

 

 يأتي هذا في إطار المراحل المختلفة التي تمر بها أشجار النخيل بداية من مرحلة التقليم والتلقيح والطرح وصولا لمرحلة جني المحصول وفي إطار الاهتمام بمحصول البلح والتمور المحصول الإستراتيجي الاول لأهالي ومزارعي الوادي الجديد.

 

 وقد شهدت مزارع النخيل بمحافظة الوادي الجديد، الأيام الماضية اهتمام كبير بعملية تقويس عراجين البلح أو "تذليل" العراجين وذلك بحملها على جريد النخيل حتى لا تتعرض للكسر أو عصر العراجين ومن ثم جفاف المحصول وتلفه مما يسبب خسائر فادحة للمزارعين والأهالي بالمحافظة. 

 

أكد بذلك الدكتور يوسف دياب باحث زراعي بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بالوادي الجديد، إن عملية التقويس عبارة عن تقويس او تدلية عراجين البلح وضم شماريخ العرجون الذي يحمل الثمار إلى بعضها وثنيها إلى أسفل وتنكيسها مع ثني العرجون بأكمله وميله إلى الأمام ليصبح محملا فوق جريد النخيل لتفادي كسر العرجون بعد ثقله بسبب طرح البلح. 

 

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أهمية التقويس حتمية في الأصناف ذات العراجين طويلة الأعناق، وتجري عملية التقويس بعد 6 أو 8 أسابيع من التلقيح، ويجب ألا تتأخر عن ذلك حتى لا تتخشب العراجين وتتعرض أعناقها للكسر عند ثنيها .

 

وأضاف دياب، أن الأصناف ذات العراجين القصيرة يستبدل عن التقويس بسند وتدعيم العرجون على مسند ذو شعبتين يرتكز على جذع النخلة لمنع انكسار العرجون عندما يكون ذو حمل ثقيل، ومرحلة التقويس من أهم المراحل ولها طرق علمية لضمان الحفاظ على ثمار البلح وعدم تعرض العراجين للكسر أثناء عملية التكييس التي تعد المرحلة التي تسبق جني الثمار والتي تبدأ في النصف الثاني من شهر يوليو.

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مزارعي الوادي الجديد مرحلة تكييس عراجين النخيل دبور البلح التجار والمصدرين

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وائل لطفي

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