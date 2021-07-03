قررت فسخ خطبتها من شقيقه.. تجديد حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف لرغبتها في فسخ خطبتها من أخيه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وواجهت المحكمة المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأقر بارتكابه الجريمة عقب رفض المجني عليها الاستمرار في خطبتها لشقيقه الأصغر ورغبتها في فسخ الخطبة.

وأضاف المتهم أنه حدثت بينه وبين المجني عليها مشادة كلامية فقام بحمل "شاحن" هاتف محمول وقام بخنقها بالسلك حتى فارقت الحياة.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأربعاء الماضي، ملابسات قتل شاب لابنة خاله بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف.

وأشارت التحريات أن الفتاة كانت مخطوبة لشقيق المتهم وأبدت رغبتها في فسخ الخطبة فتوجه لها المتهم للتحدث معها واقناعها بالعدول عن رغبتها في فسخ خطبتها مع شقيقه إلا أن مشادة كلامية حدثت بينهما فقام بخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا.

وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه للجريمة، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان شاب أنهى حياة ابنة خاله في مدينة الصف عقب خنقها بسبب خلافات عائلية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بمقتل فتاة بقرية عرب ابو ساعد بمدينة الصف في جنوب الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها حيث خنقها.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لإجراء التحريات حول التفاصيل والملابسات الكاملة للجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وامرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.