السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قررت فسخ خطبتها من شقيقه.. تجديد حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل ابنة خاله في الصف لرغبتها في فسخ خطبتها من أخيه 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وواجهت المحكمة المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأقر بارتكابه الجريمة عقب رفض المجني عليها الاستمرار في خطبتها لشقيقه الأصغر ورغبتها في فسخ الخطبة. 

وأضاف المتهم أنه حدثت بينه وبين المجني عليها مشادة كلامية فقام بحمل "شاحن" هاتف محمول وقام بخنقها بالسلك حتى فارقت الحياة. 

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأربعاء الماضي، ملابسات قتل شاب لابنة خاله بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف. 

وأشارت التحريات أن الفتاة كانت مخطوبة لشقيق المتهم وأبدت رغبتها في فسخ الخطبة فتوجه لها المتهم للتحدث معها واقناعها بالعدول عن رغبتها في فسخ خطبتها مع شقيقه إلا أن مشادة كلامية حدثت بينهما فقام بخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا. 

وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه للجريمة، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.  

كان شاب أنهى حياة ابنة خاله في مدينة الصف عقب خنقها بسبب خلافات عائلية. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بمقتل فتاة بقرية عرب ابو ساعد بمدينة الصف في جنوب الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها حيث خنقها. 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لإجراء التحريات حول التفاصيل والملابسات الكاملة للجريمة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وامرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

حبس المتهم بقتل ابنة خاله ابنة خاله الصف فسخ خطبتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

الرئيس السيسى يوقّع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية.. ورفع «العلم» عليها

رياح نشطة وارتفاع حرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يستقل الميسترال «جمال عبدالناصر» إيذانًا بانطلاق «قادر 2021»

«الوزراء»: اعتبار مشروع «محور الفشن على النيل» ببنى سويف منفعة عامة

السيسى يوجه بتصوير ابنى محمد بن زايد مع القطع البحرية بقاعدة «3 يوليو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي