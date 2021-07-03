انضمام الدكتورة ناهد عبدالحميد إلى عضوية اتحاد كُتّاب مصر

حصلت الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد على عضوية اتحاد كتاب مصر شعبة النقد الفنى، وحلفت يمين الاتحاد خلال جلسة عقدتها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، بمقرها بالزمالك، وتسلمت كارنيه العضوية.

جاء ذلك بحضور الشاعر زينهم البدوى الأمين العام لاتحاد كتاب مصر، وعدد من الأعضاء الجدد الذين أقسموا اليمين أيضًا فى نفس الجلسة.

وجاء نصه كالتالى: "أقسم بالله العظيم، أن أصون مصلحة الوطن، وأن أؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على كرامة مهنتى، وأن أحترم تقاليدها، وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد".

يشار إلى أن الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، تعمل منسقًا ثقافيًا بوزارة الثقافة، وهى مؤسس ومدير ملتقى الهناجر الثقافي بقطاع شئون الإنتاج الثقافى، وصدرت لها مجموعة من الكتب منها " المسرح عند نعمان عاشور، "لا تصالح" عن الشاعر الكبير الراحل أمل دنقل، "نظرة على مصر" في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، "أمانة يا ليل" عن الملحن والمطرب كارم محمود، "الأغنية الوطنية في زمن عبدالناصر"، النقد الأدبي وعلاقتة بمنهج جان لارو، الأغنية الوطنية.. البدايات والتحولات، موسيقار الأجيال سيرة ومسيرة"، وهناك تحت الطبع كتاب عن القوى الناعمة وكتاب عن النقد النسوي.

وكانت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، قد أعلنت فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة لعام 2022، التى يشرف عليها الاتحاد:

أولًا: ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتى:

1 ــ جائزة التميز فى الشعر.

2 ـــ جائزة التميز فى القصة والرواية.

3 ـــ جائزة التميز فى النقد.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها واحدًا من الرواد، ومن ذوى الأسماء البارزة فى مجاله الإبداعى، ومن المؤثرين فى الأجيال اللاحقة له فى حقله الأدبى، على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية.

ثانيًا: 6 جوائز سنوية فى 3 مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10 آلاف جنيه على النحو الآتى:

1ــ جائزة شعر الفصحى.

2ــ جائزة شعر العامية.

3ــ جائزة النقد الأدبى.

4ــ جائزة الرواية.

5ـــ جائزة الترجمة.

6ـــ جائزة أدب الأطفال (الأعمال المسرحية).

ثالثًا: 7 جوائز خاصة على النحو الآتى:

1ــ جائزة د. عبدالغفار مكاوى فى القصة، وقيمتها 1500 جنيه.

2ــ جائزة د. حسن البندارى فى القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه.

3ــ جائزة محمد سلماوى للنص المسرحى للشباب، وقيمتها 5000 جنيه.

4ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد فى مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه.

5ــ جائزة يوسف أبورية فى القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

6ــ جائزة نوال مهني للشعر الفصيح (العمودى والتفعيلى) وقيمتها 10 آلاف جنيه

7ــ جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال (باللغة العربية الفصحى)، وقيمتها 3000 جنيه.

رابعًا: تتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهماالأعمال كافة، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة ويتم اختيار المحكمين من كشف المحكمين المعتمد.

خامسًا: يشترط فى الأعمال المتقدمة الشروط الآتية:

1ــ يفتح باب التقدم من 2 مايو حتى 30 يونيو 2021 بمقر النقابة بالزمالك.

2ــ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوى.

3ــ أن يكون العمل حديثًا لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم.

4ـــ ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة من قبل.

5ــ أن يكون العمل منشورًا فى دار نشر معروفة، وله رقم إيداع.

6ــ ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية.

7ــ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه.

8ــ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانونًا.

9ـــ لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات .

10 - فيما يرتبط بجائزة الترجمة يشترط:

أ - أن يكون العمل المترجم عن اللغة الأصلية.

ب - ألا يكون قد سبق ترجمته من قبل.

ج - أن يحضر المتقدم العملين الأصلى أو صورة منه والمترجم.



اتحاد كتاب مصر

اتحاد كتاب مصر