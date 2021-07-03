السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجمعيات الأهلية»: انخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29% لأول مرة

انخفاض معدل الفقر
انخفاض معدل الفقر في مصر

وجه الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو لجنة تحكيم جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، الشكر لمؤسسة مصر الخير، وللدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن علي جهودها في القيادة للعمل الأهلي في مصر.

ووجه عبدالقوي التحية للشعب المصري الذي فجر ثورة ٣٠ يونيو، والجيش الذي حملا الثورة والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع حياته على كفه من أجل حماية الثورة.

وأكد عبد القوي، أن موضوع جائزة التمييز مخصص هذا العام للقضاء على الفقر، موكدا أن الأديان السماوية حثت للقضاء على الفقر، وكذلك الدستور المصري بمفهومه الشامل.

وأشار إلى أنه لأول مرة ينخفض معدل الفقر في مصر ، من ٣١٪ عام ١٩٩٩إلى ٢٩ ٪ خلال الفترة الحالية بفضل المبادرات الرئاسية وعلى رأسها تكافل وكرامة، موضحاً أن للجميعات الأهلية لها دور مهم في القضاء علي الفقر.

وأضاف أنه سيتم حوار مجتمعي لوضع آليات للقضاء على الفقر من خلال خريطة كاملة بالفقر 
والمشروعات التنموية التي يمكن عملها، وذلك من خلال خطة محددة المعالم.

من جهته، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق فى كلمته اليوم السبت، في احتفالية جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموية المستدام بمقر وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور وزيرة التضامن: “فى هذه اللقاءات نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) ونقول لوزيرة التضامن الاجتماعى أيضا (ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أحسن الثواب) فجزاك الله خيرا”.

وأضاف جمعة: “هذا اللقاء الذى يحتفل بالدورة الثانية حول الهدف الأول وهو التكافل الاجتماعى وأساسه القضاء على الفقر”.

وأوضح أن مؤسسة "مصر الخير" عندما بدأت أرادت أن تكون نموذجا يحتذى فأرادت أن تقود العمل الخيري بنوع من الإدارة المجردة لتستفيد من تجربة العالم والتاريخ وتحويلها للمعرفة المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ويكفينا فخرا نجاح جهود وزيرة التضامن فى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع مثل نجاح الدولة فى القضاء على فيروس سي.

وقال جمعة: "مصر الخير تعمل و تساعد وتدفع وتحاول أن تكون معطاءة ليس فقط فى تحقيق أهداف القضاء على الفقر وإنما فى التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية مصداقا لقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)".

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن القضاء على الفقر هدف يمكن تحقيقه مثلما حدث فى عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبدالعزيز، حيث كانوا يمرون بالوكالة على البيوت فلا يأخذها أحد وتعود مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين فلم يكن هناك فقير فى المجتمع نتيجة العمل بإخلاص فى خدمة المجتمع =.

 

عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الجمعيات الأهلية الدستور المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

رياح نشطة وارتفاع حرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يوقّع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية.. ورفع «العلم» عليها

الرئيس السيسى يستقل الميسترال «جمال عبدالناصر» إيذانًا بانطلاق «قادر 2021»

«الوزراء»: اعتبار مشروع «محور الفشن على النيل» ببنى سويف منفعة عامة

السيسى يوجه بتصوير ابنى محمد بن زايد مع القطع البحرية بقاعدة «3 يوليو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي