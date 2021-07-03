«الوزراء»: اعتبار مشروع «محور الفشن على النيل» ببنى سويف منفعة عامة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عن صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم( 1444) لسنة 2021، والذي تضمن: اعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول 27 كم بنطاق محافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة، والتنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف الخاصة بالمشروع.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بصدور هذا القرار الذي يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروع، ويعجل من الخطوات التنفيذية، وذلك نظرًا لأهمية المشروع الحيوي، والذي تنفذه وزارة النقل، ويمثل إضافة كبيرة لشبكة الطرق وتدعيمًا للبنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل من خلال طريق آمن ويكون بديلاً مثاليًا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات، وذلك ضمن جهود الدولة في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد.

كما أضاف المحافظ أنه قد تم الانتهاء من تحديد مسار المحور الذي يبدأ من الطريق الشرقي القديم وانتهاءً بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة/ أسيوط"، مشيرًا إلى أنه قد تم إنشاء الجسر الترابي في المسافة صفر كم حتى الكيلو متر 6.5، وكذلك جارٍ تجهيز أعمال الخوازيق للمجرى الملاحي لنهر النيل، بجانب الانتهاء من الأعمال المساحية وإعداد حصر بأسماء الملاك الظاهريين، تمهيدًا لسرعة البدء في التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، لا سيما بعد صدور قرار المنفعة العامة للمشروع.

وفى سياق منفصل أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المجهودات والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة بمختلف المناحي وتأهيلها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا.