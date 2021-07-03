الرئيس السيسى يستقل الميسترال «جمال عبدالناصر» إيذانًا بانطلاق «قادر 2021»

استقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملة المروحيات «الميسترال جمال عبدالناصر»؛ إيذانًا بانطلاق المناورة الاستراتيجية (قادر2021) بقاعدة (3 يوليو) البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي.



واعتلى حاملة المروحيات (جمال عبدالناصر) إلى رفقة الرئيس السيسي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من اللواء بحري أركان حرب حازم حامد، رئيس شعبة التدريب البحري، عن الأنشطة القتالية المخطط تنفيذها أثناء المناورة الاستراتيجية (قادر 2021).

وانطلقت المناورة بتقدم تشكيل جوي، بقوة رفع من طائرات متعددة المهام (إف 16)؛ لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمنافذ القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات، حيث بدا لهم باكتشاف سفينة مشتبه بها غير منصاعة تقوم بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية؛ وصدرت الأوامر باقتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام رأسي وأفقي على السفينة المتواجدة في اتجاه الساعة العاشرة.

كما تقدم تشكيل من اللنشات القتالية محملة بعناصر القوات الخاصة لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بأسلحة مختلفة.

وظهر تشكيل جوي محمل بعناصر من القوات البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفينة المشتبه بها.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.