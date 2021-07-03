برلماني: قاعدة 3 يوليو تحقق الأمن البحري وتضمن حرية الملاحة الدولية

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاعدة 3 يوليو الجديدة، مؤكدًا أنها قلعة جديدة من قلاع مصر لحمايتها وصون أمنها القومي والاستراتيجي.

وأضاف الجندي، في بيان له، أن القاعدة الجديدة تعد من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط وفي العالم، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجي الشمالى والغربي، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وأكد أن هذه القاعدة تعد من أكبر القواعد البحرية العسكرية المصرية، وتعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد منظومة تطوير القوات البحرية المصرية، والجيش المصري بوجه عام، وتساعد على تأمين البلاد من كل الاتجاهات، في رسالة قوية يوجهها اليوم الرئيس السيسي للعالم أجمع بقوة مصر، واستعدادها لخوض أي معارك للحفاظ على الحقوق المصرية.

وتابع الجندي: "القاعدة تساهم في تحقيق الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، ومكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، لافتًا أن القاعدة جاهزة للقيام بكل المهام والتدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها الشقيقة".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي حريص على توجيه كل أوجه الدعم لتطوير القوات البحرية، وتجهيز البنية التحتية والتسليح والتأهيل والتدريب المتميز للعناصر البشرية على كل المستويات لتكون على أتم الاستعداد لحماية الدولة المصرية والوقوف في وجه أي تحدٍّ يواجهها، وهو ما يدعم قولًا وفعلًا "أن هناك يدًا تبني ويدًا تحمل السلاح".

وافتتح الرئيس السيسي اليوم السبت قاعدة "3 يوليو البحرية بمنطقة جربوب" في محافظة مطروح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، إن قاعدة "3 يوليو" هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأضاف راضي أن القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات والمجهود الجوي.