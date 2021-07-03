السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «اللى مالوش كبير» على شاشة cbc

مسلسل اللي مالوش
مسلسل اللي مالوش كبير

تبدأ شبكة قنوات cbc، الليلة، عرضًا جديدًا لمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال موسم شهر رمضان الماضي.

وتبدأ قناة cbc عرض العمل في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يعاد خلال يوم مرتين أخريين، ويعرض العمل على شاشة سي بي سي دراما في تمام الساعة الحادية عشرة، ويعاد مرتين طول اليوم 

قصة مسلسل «اللي مالوش كبير»

وتدور قصة مسلسل «اللي مالوش كبير» حين يجبر والد "غزال"، التي تقدمها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، والذي  يقدم دوره الفنان خالد الصاوي، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي، الذي  يقدم دوره الفنان أحمد العوضي، وتقع في حبه وتشتعل الأحداث وسط تصاعد كبير.

أبطال مسلسل «اللي مالوش كبير»

"اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وفتوح أحمد، وأحمد الرافعي، وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين "جونيور"، وهدى الإتربى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

من جهة أخرى، تستعد النجمة ياسمين عبدالعزيز للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب قارب على 4 سنوات منذ آخر أفلامها "الأبلة طمطم"، حيث تفاضل بين عدد من السيناريوهات السينمائية خلال هذه الفترة، وذلك للاستقرار على عمل جديد تعود به لجمهور السينما، وترغب ياسمين عبدالعزيز في تقديم عمل كوميدي، وذلك بعد أن ركزت في الفترة الأخيرة على تقديم الأعمال الاجتماعية من خلال شاشة التليفزيون. 

اللي مالوش كبير مسلسل اللي مالوش كبير موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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