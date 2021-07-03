السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طوارئ بتعليم المنوفية استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الاول للثانوية العامة 2021

تعليم المنوفية: تجهيز 126 لجنة استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

احمد سويد
احمد سويد

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة عن العام الدراسي 2020/2021.

وقال أحمد سويد مدير المديرية إنه تم تجهيز عدد 126 لجنة امتحانية بنطاق الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية لاستقبال ما يقرب من 33,223 طالب وطالبة، وتم فرش اللجان الفرعية داخل اللجان بحث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبة / طالبة تنفيذا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب تفاديا للإصابه بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف سويد أنه تم تجهيز وفرش  22 استراحة منتشرة بالقرب من اللجان الامتحانية لاستضافة السادة المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين تحت إشراف لجنة مخصصة لذلك كما تم التنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية لتوفير حصة يومية من الخبز المدعم للسادة المنتدبين المغتربين لأعمال الامتحانات بالمنوفية .

وأكد أنه تم الانتهاء من تسليم جميع أرقام جلوس الطلاب إلكترونيا كما يتم تطهير كافة اللجان الامتحانية باستمرار بالتنسيق والتعاون بين السادة مديري عموم الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

وقال سويد إنه تم توفير العصى الإلكترونية بجميع اللجان علاوة على الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والمطهرات لتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان يوميا.

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لعدم قطع المياة بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية لانتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات.

محافظة المنوفية طلاب تعليم دراسة جلوس العام الدراسي الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وقعها الرئيس السيسى اليوم.. نص وثيقة افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية

رياح نشطة وارتفاع حرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يوقّع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية.. ورفع «العلم» عليها

بعد «ضجة خلع الحجاب».. حنان ترك تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بـ«البوركينى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي