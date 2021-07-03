تعليم المنوفية: تجهيز 126 لجنة استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

طوارئ بتعليم المنوفية استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الاول للثانوية العامة 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة عن العام الدراسي 2020/2021.

وقال أحمد سويد مدير المديرية إنه تم تجهيز عدد 126 لجنة امتحانية بنطاق الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية لاستقبال ما يقرب من 33,223 طالب وطالبة، وتم فرش اللجان الفرعية داخل اللجان بحث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبة / طالبة تنفيذا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب تفاديا للإصابه بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف سويد أنه تم تجهيز وفرش 22 استراحة منتشرة بالقرب من اللجان الامتحانية لاستضافة السادة المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين تحت إشراف لجنة مخصصة لذلك كما تم التنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية لتوفير حصة يومية من الخبز المدعم للسادة المنتدبين المغتربين لأعمال الامتحانات بالمنوفية .

وأكد أنه تم الانتهاء من تسليم جميع أرقام جلوس الطلاب إلكترونيا كما يتم تطهير كافة اللجان الامتحانية باستمرار بالتنسيق والتعاون بين السادة مديري عموم الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

وقال سويد إنه تم توفير العصى الإلكترونية بجميع اللجان علاوة على الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والمطهرات لتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان يوميا.

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لعدم قطع المياة بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية لانتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات.