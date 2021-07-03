بتروتريد.. رابط إدخال قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2021

تستمر عمليات البحث فى جوجل عن موقع بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2021، حيث يبدأ كثير من المواطنين بالبحث خلال الأيام الجارية وحتى منتصف شهر يوليو الجارى، عن رابط إدخال قراءة عداد الغاز للمنازل ومعرفة مقدار الاستهلاك الفعلى للمحاسبة عليه من خلال الدفع الإلكترونى أو عن طريق ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

رابط ادخال قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد

مهلة أسبوعين لتسجيل قراءة عداد الغاز

يقوم المواطنين المستفيدين من الخدمة بإدخال قيمة قراءة عداد الغاز لمدة تصل إلى 15 يوما بداية من أول الشهر، وذلك مع توفير إمكانية تسديد قيمة فاتورة الاستهلاك من اليوم السادس من يوليو الجارى وحتى نهاية الشهر .



شركة الخدمات البترولية من جانبها طالبت جميع المواطنين المستفيدين من الخدمة بجميع محافظات الجمهورية بضرورة تسجيل القراءات الخاصة بـ عدادات الغاز المنزلي المتواجدة لديهم خلال المدة الزمنية المحددة، وذلك بهدف عدم تراكم القراءات وحساب الشهر المقبل على أساس متوسط قراءة سابقة.

تطبيق إلكترونى لإدخال قراءة عداد الغاز المنزلي

يعد التطبيق الجديد بترو ميتر وسيلة فعالة وسهلة وفرت كثيرا من المجهود والتعب، حيث تتيح تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ،حيث يتيح الدخول إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت ثم يتم بعد ذلك إبلاغ القراءة إلى محصل الشركة .

طرق متعددة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ودفع الفواتير

مكن الحصول على قراءة عداد الغاز المنزلي ودفع قيمة الفواتير من خلال الدخول على موقع الشركة، كما يمكن أيضا تسجيلها من خلال فروع الشركة أو أن يتم الإتصال بالخط الساخن لذلك الغرض برقم 1122، بالإضافة إلى وجود خدمة الرد الصوتي على المستهلكين بالمحافظات المختلفة.

أماكن دفع فواتير غاز المنازل

كما يتم مع تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي توفير خدمة دفع الفواتير المستحقة من خلال عدة طرق منها بوابات بعض البنوك أو عن طريق المحافظ الإلكترونية لعملاء البنوك تيسيرا عليهم واتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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كما أتاحت الشركة إمكانية دفع قيمة الفواتير عن طريق آلاف ماكينات الصراف الالى والمنافذ المختلفة مثل فورى وأمان، وكذلك يمكن للمستهلكين دفع المستحقات والفواتير في فروع الشركة المختلفة، وكذلك مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.