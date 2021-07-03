بعد تدخل وزيرة الثقافة لعلاجه.. القصة الكاملة لمرض الفنان الشاب حسن هانى

تصدر الفنان الشاب هانى حسن تريند السوشيال ميديا، بعد تدخل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لعلاجه، استجابة لاستغاثات ناشد بها زملاء الفنان أحد أعضاء فرقة فرسان الشرق بدار الأوبرا، وخريج مركز الإبداع الفني لدى المخرج خالد جلال، بعدما أصيب بمرض مناعي نادر يستلزم رعاية صحية خاصة، وبالفعل تواصلت وزيرة الثقافة مع وزيرة الصحة ويتابع الدكتور مجدي صابر حالته ويقوم باللازم.

بدأت القصة عندما قام الفنان محمد على رزق بعمل منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" خاص بمرض الفنان الشاب هاني حسن، المتواجد حاليًا في أحد المستشفيات.

وكتب رزق، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "اللي فهمته إن هاني مصاب بمرض مناعي مفاجئ يفترس جسمه وأجهزته الحيوية، ويتعرض لغسيل كلى، وعلاج كيماوي وأدوية لا حصر لها ".

وأضاف "ادعوا لهاني حسن يا جماعه أرجوكم.. ربنا قادر يشفيه حتى لو زي ما بيتقال إن الأمل ضعيف بس الأمل في ربنا كبير".

ونشر رزق، صورة له من المستشفى، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "هاني حسن صديقنا الفنان الجميل الشامل الشاطر الموهوب الطيب الجدع.. عنده مرض صعب للأسف".

وأضاف: "أنا مش فاهم حالته إيه علشان ما أقولش كلام غلط.. بس واضح إن الموضوع كبير أوي.. فضلاً، وليس أمرًا ادعوا لهاني ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة".

ثم نشر خاله محمد الصبان منشور أخر قال فيه أن المرض هو مرض مناعي مفاجئ يفترس جسده، وأجهزته الحيوية ويتعرض لغسيل كلي وعلاج كيماوي وأدوية لا حصر لها وقام بنشر استغاثة على الفيس بوك واستجابت وزيرة الثقافة له.

وهاني حسن يعمل منذ 14 سنة في الأوبرا كفنان وراقص فنون شعبية ولكنه غير معين بدار الأوبرا برغم أنه قدم الكثير من العروض المسرحية من خلال فرقته بدار الأوبرا كما قدم مع المخرج خالد جلال عروض دفعته الأولى "هبوط اضطراري" و"أيامنا الحلوة" و"الملك لير" وغيرها من العروض، كما شارك في بطولة مسرحية "ما تقلقش" إخراج جمال عبد الناصر وتاليف توفيق الحكيم التي عرضت علي مسرح الدولة.