مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الاطفال الجديدة فى القاهرة والمحافظات من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن انطلاق حملات تطعيم من منظمة الصحة العالمية لحماية أطفال مصر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الحملات و أماكن تطعيم شلل الأطفال.



مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الأطفال الجديدة فى القاهرة والمحافظات

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عن انطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر يوليو و أغسطس بدعم من منظمة الصحة العالمية للحفاظ على أطفال مصر من شلل الأطفال، وذلك بجميع الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظات الجمهورية حيث تستمر الحملة الواحدة لمدة 4 أيام يتم خلالها تطعيم كافة الأطفال المستهدفين سواء كانوا مصريين أو أجانب مقيمين بمصر حيث تم تدريب فريق طبي متكامل بجميع المحافظات للتعامل مع الأطفال أثناء الحصول على جرعات التطعيم وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



عدد الأطفال المستهدفين من التطعيم

وتستهدف الحملتين الأطفال من سن يوم لسن 5 سنوات بإجمالي 17 مليون طفل حيث تهدف جرعة التطعيم بالحملة الأولى في شهر يوليو إلى رفع مناعة الأطفال للحفاظ عليهم من كافة الفيروسات المتسببة في مرض شلل الأطفال، وذلك للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وبدأت بالمحافظات بالفعل في تجهيز مقرات استقبال الأطفال لتلقي التطعيم للاستعداد لتلقي جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين.

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مراكز تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال

مواعيد وأماكن حملة تطعيم شلل الأطفال الجديدة فى القاهرة والمحافظات من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكتروني حيث يرغب الكثير من أولياء أمور الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات في معرفة أماكن الحملة حيث يمكنهم الحصول على الجرعات بكافة الوحدات الصحية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية من قرى ونجوع ومناطق نائية بحيث يحصل على التطعيم كافة الأطفال المستهدفين من حملة التطعيم التي تشرف عليها وزارة الصحة.