بعد تدهور حالته بسبب مرض مناعي.. «الثقافة» تستجيب لإنقاذ حالة الفنان هاني حسن

استجابت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لاستغاثات خال الفنان الشاب هاني حسن، الذي يعد أحد خريجي مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بعدما أصيب بمرض مناعي نادر يستلزم رعاية صحية خاصة، وبالفعل تواصلت وزيرة الثقافة مع وزيرة الصحة، ويتابع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا حالته، ويقوم باللازم.

وكان الفنان الشاب هاني حسن قد تعرض لوعكة صحية خطيرة منذ 16 أسبوعا، وتحديدا بعد إصابته بمرض مناعي خطير، تسبب في رقوده بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إذ يحتاج إلى رعاية خاصة، وإجراء غسيل كلوي، وعلاج كيماوي وأدوية، وهذا ما كشف عنه الفنان التشكيلي الدكتور محمد الصبان، خال الفنان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع الصبان: هاني ابن اختي الفنان بالأوبرا ورفع علم مصر في كثير من المحافل الفنية بالداخل والخارج مع زملائه الغاليين هم وأصحابه الأغلى وساذكر وقفتهم بجواره ماحيينا.. يصاب بمرض مناعي مفاجئ يفترس جسده وأجهزتة الحيوية ويتعرض لغسيل كلي وعلاج كيماوي وأدوية لاحصر لها.

هاني حسن

وناشد محمد الصبان، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمتابعة حالة هاني حسن الصحية، كما استغاث عدد من أصدقاء الفنان الشاب عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ حالته، ومتابعتها، ومن بينهم الفنان محمد على رزق، الذي كشف عن تفاصيل مرض الفنان الشاب هانى حسن، عبر حسابه بموقع "فيسبوك: "اللى فهمته إن هانى مصاب بمرض مناعى مفاجئ بيفترس جسمه وأجهزته الحيوية، وبيتعرض لغسيل كلى وعلاج كيماوى وأدوية لا حصر لها".

وطالب متابعيه بالدعاء به قائلا: ادعوا لهانى حسن يا جماعة أرجوكم.. ربنا قادر يشفيه حتى لو زى ما بيتقال إن الأمل ضعيف بس الأمل فى ربنا كبير.

هاني حسن، أحد خريجي مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويعمل بها منذ 14 سنة كفنان وراقص فنون شعبية ولكنه غير معين بدار الأوبرا برغم أنه قدم الكثير من العروض المسرحية من خلال فرقته بدار الأوبرا، كما قدم مع المخرج خالد جلال عروض دفعته الأولى "هبوط اضطراري" و"أيامنا الحلوة" و"الملك لير" وغيرها.

وتخصص هاني حسن مؤخرًا في فن التحطيب، وكانت آخر مشاركة له من خلال مسرحية "إيزيس الشرق" على مسرح الجمهورية، كما شارك في العرض المسرحي "عن العشاق" للمخرج هاني عفيفي.