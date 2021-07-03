لطلاب الثانوية العامة 2021.. رابط تحميل المواد غير المضافة للمجموع

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة 2021 رابط إلكتروني لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 المواد غير المضافة للمجموع على موقعها الإلكتروني الرسمي، لطباعة الأسئلة والإجابة عنها فى المنزل، بداية من اليوم السبت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق، أن المواد غير المضافة للمجموع، وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد ومادة الاحصاء وترجمتها لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين على شكل بوكليت.

حيث يقوم الطالب بمرحلة الثانوية العامة 2021 بطباعته من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من هنـــــــــــــا والإجابة عنها فى المنزل، وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

رابط تحميل امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع

ويمكن للطلاب الحصول على امتحانات الثانوية العامة 2021 بهذه الطريقة :

1- حملها pdf من هذا رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

2- قم بطباعتها وأجب عنها

3- سلمها لرئيس اللجنة أول يوم في امتحانات نهاية العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

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وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات