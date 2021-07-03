«فارس الظل والنور».. معلومات عن الراحل رمسيس مرزوق بعد تصدره التريند

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفنى بعد وفاة الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير، أمس الجمعة، حيث قام بنعيه عدد من الفنانين على رأسهم يسرا.

ومنذ ساعات قليلة تصدر رمسيس مرزوق محركات البحث، و فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

-الدكتور رمسيس مرزوق كان فنان و مدير تصوير مصرى.

- لقب بـ«فارس الظل والنور»

- رمسيس مرزوق ولد يوم 1 يونيه سنة 1940, اشتغل مع كبار المخرجين و على راسهم المخرج العالمى المصرى يوسف شاهين.

- حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقيه قسم تصوير جامعة حلوان سنة 1959 و بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحيه اكاديميه الفنون تخصص تصوير سنة 1963.

- حصل على شهادة الدكتوراه فى الاخراج السينمائى من جامعة السوربون بباريس, فرنسا سنة 1983 .

- حصل على كتير من الجوايز و كمان إشترك بتصوير مجموعة افلام ايطاليه, و عمل معارض خاصه بيه بمصر و روما و باريس حصل على حوالى عشرين جايزه تقديريه.

وكانت قد ودعت النجمة الكبيرة يسرا، مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، الذى وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر يناهز 81 عامًا، مشيرة إلى أنها تعتبر محظوظة إن الحياة والسينما جمعتها مع مدير التصوير العبقرى، وأنها كانت تستمتع بالعمل معه.

ونعت يسرا، مدير التصوير الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وداعًا فارس الظل والنور.. بعتبر نفسى محظوظة جدًا إن الحياة والسينما جمعتنى بمدير التصوير العبقرى رمسيس مرزوق، من خلال أفلام كتير اشتغلناها مع بعض، ولو بصيتوا على أى كادر ليا فيهم هتحسوا إنى فعلاً متصوّرة بعين بتحبنى".

وأضافت يسرا: "قد ايه كنت بستمتع بالشغل معاه وبتعلّم منه، كان فنان فذ ومتميز وبيحب شغله من قلبه عشان كده بيتقنه، ألف رحمة ونور عليه".

كما نشرت يسرا، فيديو لأحد اللقاءات التلفزيونية لمدير التصوير الراحل، التى أشاد بها، قائلا: "النجمة يسرا فنانة لذيذة ومرحة وطبيعية وعادية وبسيطة جدا، أبسط ممثلة ممكن حد يقابلها".

ومن المقرر أن تتلقى أسرة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، عزاء الراحل الذى توفى أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، غداً الأحد بكنيسة مارى جرجس هليوبوليس، من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.