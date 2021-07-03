رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لرغبتهم في الحصول على كافة حقوقهم من الدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة (من هنـــــــا) يمكن من خلاله الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لحصولهم على حقوقهم الممنوحة من الدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون الأشخاص المعوقين حيث يحصلون من خلال تلك البطاقة على خصومات في الموصلات العامة و رعاية طبية وعلاجية حالتهم الصحية بالإضافة إلى حقوقهم في الحصول على سيارة مجهزة لحالتهم معفاة من الضرائب.



خطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن البطاقة الخدمية التي تسهل لهم الحصول على حقوقهم الممنوحة من الدولة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ( من هنا )

اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام من ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة

كتابة محافظة الإقامة ومكتب الشؤون الاجتماعية التابع له

كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على البطاقة الخدمية

كتابة اسم المستشفى التي تم إجراء الكشف الطبي بها

الضغط على زر الإستعلام

ظهور رسالة تحدد موعد ومكان استلام البطاقة

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الأعداد الرسمية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والذي يخدم قرابة 20 مليون و 278 ألف و 35 مواطن بجميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث تحتل المرتبة الأولى محافظة القاهرة بنحو 237.4 ألف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 128.6 ألف ذكور و 108.3 ألف إناث فيما تحتل المرتبة الأخيرة محافظة جنوب سيناء بنحو 966 شخص منهم 580 ذكور و 386 إناث.