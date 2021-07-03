السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيابة الشهداء تأمر بتشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد أقارب زوجة أخيه بالمنوفيه

«نيابة الشهداء» تأمر بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد أقارب زوجة أخيه

جثة
جثة

أمرت نيابة العامة بمركز الشهداء برئاسة المستشار عبد الرحمن مقلد رئيس النيابه، بتحويل جثة مبيض محارة يدعي "م.م.ع" لقي مصرعه علي يد أسرة زوجة شقيقه أثناء محاولته حل مشاكل أسرية، إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، لإجراء الصفة التشريحية للجثة لمعرفة سبب الوفاة.


وأكد مصدر أمني، أن المجني عليه كان قد ذهب إلى أسرة زوجة أخيه بقرية سرسنا، لمحاولة الصلح بينهما، وحدثت مشادة بين الطرفين، حيث قام أحد أفراد أسرة زوجة أخيه بطعنه بآلة حادة في القلب، وحاول الأهالي إنقاذه بنقله إلى المستشفى ولكن محاولات الأطباء باءت بالفشل، وتوفي مبيض المحارة والذي يبلغ من العمر 32 سنة مقيم بقرية كفر الجلابطه.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع مبيض يدعي "م.م" بدائرة مركز الشهداء، بسبب الخلافات الأسرية بينه وبين أسرة زوحة أخية، حيث لقي مصرعه بطعنة نافذة في القلب، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


ونفي المصدر الأمني، أن المصدر الأمني ما يتم تداوله عن أن زوجة أخيه هي من قتلته، مضيفا أن النيابة العامة، ومباحث مركز الشرطة بالشهداء، يواصلان استكمال التحقيقات في الواقعة، وسماع الشهود.

 

المجنى عليه
المجنى عليه
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