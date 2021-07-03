السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 20 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبط منظفات
ضبط منظفات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 20 طن من مستلزمات وعبوات تدخل في صناعة الصابون مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.


تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية، لحيازته عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة.


وتم مداهمة المصنع، وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر علي 20.42 طن "صابون سائل وفازلين وملح طعام ومواد خام" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و312 لتر "مطهر جل ومنظف غسيل" معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ 9.948 طن منظفات، و137496 عبوة مناديل ورقية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص، ومصنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ضباط صورة الاسواق طرح الإسكندرية المباحث لتر تحف بالاسكندرية تصنيع التجارة

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