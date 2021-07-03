انتهاء إعادة رصف طريق «التمساحية - دير المحرق» بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء من أعمال إعادة رصف طريق “التمساحية / الدير المحرق” بمركز القوصية، وإعادة ترسيم الطريق لرصف إنشائي لطريق كوبري “أبو حمار / مدرسة الجلاء” بالتتالية، بطول 3.8 كم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرا إلى استكمال أعمال الرصف بالخة الاستثمارية للمركز.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذها لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.



وقال سعد إن خطة الرصف التي يجرى تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقرب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.



وأكد المحافظ حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ.



وقالت هويده شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، إن إعادة الرصف بهذه الطرق جاء تحت إشراف مصطفى فتحي عبدالحكيم نائب رئيس المركز، وذلك للتأكد من سير العمل بهما وتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة، فضلاً عن تكليف قسم الإشغالات بمتابعة إزالة أي معوقات يمكن أن تواجه أعمال إعادة الرصف.

وأشادت شافعي بالأعمال الإشرافية لهيئة الطرق والكباري على أعمال الرصف المدرجة بالخطة لهذا العام المالي الحالي بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل.

رصف شوارع القوصية

رصف شوارع القوصية

رصف شوارع القوصية

رصف شوارع القوصية

رصف شوارع القوصية