6 آلاف و658 إصابة و107 وفيات بكورونا في ماليزيا

ذكرت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 6 آلاف و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و107 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام الصحة الماليزية، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بحسب ما نقلته صحيفة "ستار" الماليزية، إن سيلانجور وكوالالمبور سجلتا أكثر من نصف الإصابات الجديدة، بـ 3 آلاف و47 إصابة و616 إصابة على التوالي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 772 ألفا و607 حالات، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5 آلاف و434 وفاة، كما تعافى 5 آلاف و 677 شخصا من الإصابة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد إلى 700 ألف و215 شخصا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.