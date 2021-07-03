السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى: افتتاح قاعدة 3 يوليو يؤكد اهتمام الرئيس ببناء ترسانة بحرية قوية

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن قاعدة 3 يوليو التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم، خطوة مهمة من أجل حماية مقدرات الوطن الاقتصادية، فضلًا عن التواجد بقوة عبر الحدود.

وأضاف الكحيلى فى بيان له، أن هذه القاعدة العسكرية تعد من أهم القواعد المصرية؛ لتأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالى المصرى على البحر المتوسط، ومع  حدود ليبيا، كما أنها ضمن سلسلة التطوير لقواتنا البحرية ورفع القدرات القتالية؛ لمجابهة أى تحديات أو تهديدات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير الصناعات والترسانات البحرية بأحدث وسائل التقدم العلمى والتكنولوجى لزيادة دعم وقدرات القوات البحرية.

وقال إن عمليات التطوير والتسليح ورفع القدرة والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة، يسهم فى دعم وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، فى ظل التحديات المحيطة والمفروضة على المنطقة بأكملها.

يشار إلى أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر. 

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي. 

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