السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البلطي» بـ20 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

الاسماك
الاسماك

تباينت أسعار الأسماك اليوم السبت 3 يوليو 2021، وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث انخفضت أسعار البلطي "1" لتتراوح بين 20 - 23 جنيهًا للكيلو، وارتفعت أسعار البورى "1" بين 55 -60 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 210 جنيهًا للكيلو، وانخفضت أسعار مكرونة سويسي لتتراوح بين 65 - 80 جنيهاً للكيلو.


سمك بلطى "1" من 20 - 23 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2" من 17 - 19 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيهًا للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهًا للكيلو "بالطلب"

أسعار السمك البوري
سمك بوري "1" من 55 – 60 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 47 - 53 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك البياض
قشر بياض من 50 -120 جنيهًا للكيلو

بياض أملس "1" ( بلدي ) من 50- 120 جنيهًا للكيلو

بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو
سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 210 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك المكرونة
سمك مكرونه سويسي من 65 – 80 جنيهًا للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20 - 30 جنيهًا للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو
سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهًا للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك دنيس من 90 – 130 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري "3" 90 - 160 جنيهًا للكيلو

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