السبت 03 يوليو 2021
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الدين لله

مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

توجَّه  الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني وأصدقها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم السبت.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم السبت: أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، في هذه الذكرى الغالية لاسترداد الوطن من أيدي الجماعات والتيارات الإرهابية والمتطرفة.

ووجَّه مفتي الجمهورية حديثه مخاطبًا السيد رئيس الجمهورية: تعملون بكل إخلاص وتفانٍ، وحملتم على عاتقكم مسئولية ضخمة، وواجهتم مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبروا بوطننا الغالي مصر إلى بر الأمان، في وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية، في مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم.

وأشاد مفتي الجمهورية بكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات يشهد بها القاصي والداني منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة، وثمَّن إشادة الجميع بما تم من إصلاحات اقتصادية تصبُّ في مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته كافة الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية، كما نوه باستمرار السيد الرئيس في الدأب بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.

ودعا فضيلة المفتي في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والإنجازات، لافتًا إلى ضرورة العمل بكل قوة، ومسابقة الزمن لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات؛ حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام قاعدة بحرية عسكرية القوات المسلحة الجيش

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