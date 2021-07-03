أبرزها 4.6 طن أسماك فاسدة.. ضبط 1543 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3٫1 طن "أسماك - جمبرى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1٫5 طن "أسماك - جمبرى" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1٫25 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 29٫691 طن "مسلى – زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط 3 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 600 عبوة "زيت طعام" مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 10 طن "ملح طعام" معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 4طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط 5٫5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

واسفرت الجهود عن ضبط 20٫42 طن "صابون سائل – فازلين – ملح طعام – مواد خام" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 312 لتر "مطهر جل – منظف غسيل" معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط 10 أطنان "بودرة بولى إثلين" معبأة داخل شكائر – 6000 قطعة "أوانى بلاستيكية" مختلفة الأحجام والأشكال "مستلزمات إنتاج" ومنتج نهائى بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الجهود من ضبط 21 طن "حمض الفوسفوريك – سلفات النشادر – ثلاثى فوسفات البوتاسيوم" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستلزمات إنتاج -800 كيلو جرام "سماد زراعى" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة منتج نهائى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء أسفرت عن ضبط 71 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 21٫946 ألف عبوة سجائر.