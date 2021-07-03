لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، إقبالا كثيفا من قبل رواد المعرض، وذلك لليوم الثالث على التوالي، منذ فتح أبواب المعرض أمام الجمهور في 1 يوليو، على أن يستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

ويستقبل معرض الكتاب جمهوره يوميا من الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء، وتسهيلا على زوار المعرض تم وضع خرائط بأماكن دور النشر فى واجهة كل قاعة.

ولأول مرة؛ تشهد هذه الدورة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

إلى جانب انطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة، كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أوتوبيس من والى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.

وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض؛ فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في 7 مسارات رئيسية هى أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما والعروض المسرحية.

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب

جناح هيئة الكتاب