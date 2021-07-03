متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

متلازمة كورونا

لم يكتف فيروس كورونا بالأعراض المؤلمة التي يسببها للمصابون به طوال فترة الإصابة التي تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، لكن يُصاب قرابة 30% حسب دراسات علمية من المتعافين بكورونا بما يسمى متلازمة ما بعد كورونا، والتى تتراوح مدتها بين عدة أسابيع إلى أعراض طويلة الأمد.

ويشعر المصابون بمتلازمة ما بعد كورونا ببعض الأعراض المرعجة، فحسب حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تشمل أعراض متلازمة ما بعد كورونا "تسارع فى ضربات القلب، والقلق والاكتئاب" ومن 10 لـ20% من المتعافين يصابون بمتلازمة "ما بعد كورونا"، لكن كيف يتعايش المتعافون مع متلازمة ما بعد كورونا من أعراض المرض.

وعانت آلاء من متلازمة ما بعد كورونا لعدة أسابيع، فرغم ثبوت تعافيها من الفيروس بالتحاليل المعملية إلا أنها ظلت تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، وقالت "طلب مني الطبيب الاستمرار في تناول الفيتامينات لعلها تحسن من عودتهم، ولكنني أحاول التعايش مع حالة الفقدان ورغم أنها إحساس مؤلم إلا أنني قررت التعامل معها من الزاوية الإيجابية وبدء اختيار الاطعمة الصحية التي تفيد جسدي حتى وإن كنت لا أفضلها ففي النهاية أنا لا أستطيع تمييز طعمها.

وتابعت "علمت من الطبيب أن استمرار فقداني لحاستي الشم والتذوق رغم تعافي من الفيروس حالة تصيب بعض المتعافين وتظل لعدة أسابيع بعدها وقد تمتد لشهور قليلة بعد التعافي.

وتشير مجلة «Mayo Clinic Proceedings»، إلى أن العلامات الأكثر انتشارا لمتلازمة ما بعد «كوفيد-19» (كوفيد طويل الأمد) هي الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج والإرهاق، وهذه الأعراض تبقى لدى المتعافي من المرض خلال فترة طويلة 2-3 أشهر وأحيانا أكثر.

وأعد الباحثون دراسة شملت 100 مريض شاركوا في برنامج إعادة التأهيل (CARP)- 68 امرأة و32 رجلا، متوسط أعمارهم 45 عاما قيّم الباحثون حالتهم الصحية في المتوسط بعد 93 يوما من إصابتهم بالمرض، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 ديسمبر عام 2020، واتضح، أن أكثر الأعراض انتشارا بينهم كان الإرهاق (80% شكوا من تعب مزمن) و59% شكوا من مشكلات في الجهاز التنفسي، ومثلهم شكوا من مشكلات عصبية. وأن اكثر من ثلث المرضى شكوا من صعوبات معرفية في أداء نشاطهم اليومي، وفقط ثلثهم أكدوا على عودتهم إلى حالتهم الاعتيادية التي كانت قبل المرض

ندا محمد متعافية من فيروس كورونا، وأصيبت بتلف في عصب الشم المزمن بعده، فالبعد تعافي من فيروس كورونا حسب التحاليل المعملية ظلت تعاني من طعم غريب للأكل وحتى الماء، موضحة" "كانت هناك رائحة كريهة دائمًا في فمي وطعم سئ لا يفارقني، ولم أستطع معرفة ما سر هذه الروائح الكريهة، فذهبت للكشف عند أكثر من طبيب فكانت النتيجة التي أقرها الطبيب أني بسبب حساسية الجيوب الأنفية التي لدي بالفعل ورغم تعافي من كورونا إلا أنه تسبب لي بخلل في الأعصاب وصل إلى مرحلة الضمور وقد لا يعالج للأبد حسب بعض الأطباء".

وتابعت "أصبت بفيروس كورونا بعد أن أصيب به والدي، وكانت أغلب الأعراض في الجهاز الهضمي، ولم تكن هناك أى أعراض تنفسية وتناولت الكثير من العقاقير من الفيتامينات ومحفزات الأعصاب، حتى ثبت تعافي، إلا أن متلازمة ما بعد التعافي قد أعاني منها لما تبى من عمري بسبب تضرر حاسة الشم بالفيروس.

وأوضح حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن المصابين بمتلازمة كورونا يكون لديهم شعور ببعض الأعراض بعد التعافى، ومنها إرهاق، وسعال، وألم فى الصدر، وصعوبة فى النوم بشكل مريح، ويستمر مع المتعافي الاكتئاب، والإعياء العام، وعدم عودة القدرة الذهنية قبل الإصابة".

وتابع "لو فضلت الأعراض بعد 4 أسابيع تكون متلازمة كورونا أو كورونا طويلة الأمد، وهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وغيرها من الدول أثبتت أن من 10 إلى 30% من المتعافين من فيروس كورونا في أمريكا لديهم أعراض"، مشيرًا عبد الغفار إلى أن "هناك عيادات متخصصة فى المستشفيات الجامعية للتعامل مع مثل هذا النواع من المرض، وليست عيادة لتخصص واحد، ومنها أمراض تتعلق بالصدر والقلب والأمراض النفسية والعصبية، والعيادات فى أرجاء الجمهورية".