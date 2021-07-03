السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عبدالرحيم كمال: قاعدة «3 يوليو» إضافة للقدرات العسكرية لحماية الأمن القومي

النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم كمال

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تعد إضافة للقدرات العسكرية المصرية بهدف حماية الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تشكل أي نوع من التهديد لأي أحد، مضيفًا أن إنشاء مثل تلك القواعد تمثل شهادة قوية لإثبات قدرات القوات المسلحة أمام العالم أجمع، فضلاً عن إبراز الجهود التي تقوم بها في تأمين الحدود وتحقيق الاستقرار داخل الدولة وهو ما يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري.

وأضاف «كمال»، أن قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قاعدة 3 يوليو تعد ثالث قاعدة عسكرية منذ تولي السيسي مقاليد الحكم، بعد إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية في يوليو 2017 لتغطية الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وقاعدة برنيس في يناير 2020، لتغطية الاتجاه الشمالي الجنوبي للبحر الأحمر ولتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، والقاعدة الثالثة هي 3 يوليو البحرية التي تم افتتاحها اليوم.

ووجه «كمال»، التحية للقيادة السياسية والقوات المسلحة على تسمية القاعدة الجديدة بقاعدة 3 يوليو وهو تاريخ يرتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب البغيض والانطلاق نحو تحقيق التنمية والتقدم بعد ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن المصريين يطلقون على يوم 3 يوليو يوم استرداد الكرامة المصرية واستعادة الهوية المصرية باسترجاع كلمات الرئيس السيسي حينذاك والتي جاءت بمثابة طوق النجاة للشعب المصرى.

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جربوب شمال غربي مصر.

قاعدة محمد نجيب الساحل الشمالى القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي قناة السويس الأمن القومي البحرية المصرية الهجرة غير الشرعية قاعدة برنيس قاعدة عسكرية حماية الأمن القومي المصري عبدالرحيم كمال الأمن القومي المصري خطة التطوير عضو مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوقّع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية.. ورفع «العلم» عليها

رياح نشطة وارتفاع حرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السيسى يوجه بتصوير ابنى محمد بن زايد مع القطع البحرية بقاعدة «3 يوليو»

«الصحة» تشدد الإجراءات الاحترازية بمنافذ البلاد لعدم السماح بدخول متحورات كورونا

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

ولى عهد أبوظبي يهنئ الرئيس السيسى بتدشين «قاعدة 3 يوليو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي