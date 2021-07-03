غرق شخصين بسبب سقوط سيارة في ترعة النوبارية

سقطت سيارة خاصة، يستقلها شخصين في ترعة النوبارية غربا، بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، أثناء مرورهم بجوار ترعة النوبارية بجوار مشروع ناصر محطة رقم 3 الكيلو 75 صحراوي.

وتلقى فريق غواصين الخير بالإسكندرية، بلاغا بسقوط سيارة بترعة النوبارية، وغرق شخصين في مياه الترعة،و انتقلت القيادات الأمنية وقولت الإنقاذ النهري برفقة عدد من فريق غواصين الخير إلى موقع الحادث.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق “غواصين الخير” المتطوعين، إنه تبين وجود حالتي غرق إثر سقوط سيارة نصف نقل في ترعة النوبارية بجوار مشروع ناصر محطة رقم 3 الكيلو 75 صحراوي، حيث تم تحديد الأشخاص الغارقين وهم: طارق نور الدين السجينى، 25سنة، ومحمد محمد محمود رمضان، 35 سنة.



وناشد «المالحي»، كافة الغواصين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بسرعة الوصول لمكان الغرق، حتي يتم العثور على الغرقى في اقرب وقت.



وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية منذ بداية الموسم الصيفي، عدة حالات غرق بشواطئ الإسكندرية، كانت آخرها غرق طالبة تدعي سهيلة، 19سنة بشاطئ بيانكي بحي العجمي غرب الإسكندرية، فضلًا عن وقوع عدد من حالات الغرق بمشروع ناصر غرب المحافظة، أخرها سقوط تروسيكل بترعة مشروع ناصر على متنه 12 عامل، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص، وإنقاذ 7 آخرين.

فيما شهدت بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، غرق قارب كان يستقله 20 شخص من عائلة واحدة في رحلة زردة، وأسفر عن وفاة 14 شخص أغلبهم من النساء والأطفال، واستغرق البحث عن جثامين الضحايا ثلاثة أيام بتواجد مكثف من قوات الإنقاذ النهري، والغواصين المتطوعين من الإسكندرية ومطروح والبحيرة، حيث شارك في عملية الانتشال أكثر من 50 غواص متطوع.