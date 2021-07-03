التحالف العربي: إحباط هجوم حوثي بزورقين مفخخين في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل دقائق، إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين من قبل مليشيات الحوثي وتدميرهما في محافظة الحديدة أثناء التحضير للعملية، حسبما أفادت وكالة "خبر" اليمينة.

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، تدمير هدف جوي معاد أطلقه الحوثيون تجاه المملكة، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف التحالف، أن كفاءة القوات المشتركة للتحالف أحبطت عملا عدائيا وشيكا.

وقبل ذلك، أعلن التحالف أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط، مشيرا إلى استمرار محاولات جماعة الحوثيين تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين و التعامل مع التهديد الوشيك، مشددا في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.