مايسة عطوة: قاعدة 3 يوليو البحرية إضافة جديدة إلى قلاع مصر

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمدينة جرجوب، مشيرة إلى أنها تعتبر أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأضافت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن افتتاح الرئيس اليوم قاعدة 3 يوليو يؤكد إضافة قلعة جديدة إلى قلاع مصر العسكرية، تساعد في اكتساب قدرات جديدة تضاف إلى القدرة المتنامية فى إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، مشيرًة إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يضع التنمية والتطوير هدفًا لتحقيق غدٍ أفضل للدولة المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب، النائبة مايسة عطوة، أن قاعدة 3 يوليو تعتبر نقطة ارتكاز جديدة ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.