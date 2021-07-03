الأمن العام يضبط 59 سلاحا ناريا وينفذ 52 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 59 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 50 متهما).. وذلك على النحو التالى: (7) بنادق آلية، (9) بنادق خرطوش، (42) فرد محلى، طبنجة، (51) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (178) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52971) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى: (222) حكم جناية، (17069) حكم حبس جزئى، (3539) حكم حبس مستأنف، (24407) حكم غرامة، (7734) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (1) تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (4) حوادث سرقة من داخل المساكن.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (137) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (143) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (4٫348 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5٫149 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫661 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (173جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (5 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (894 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (30 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15 جرام).

عدد (918) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (184) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26089) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.