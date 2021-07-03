محافظ البحر الأحمر: إنشاء كورنيش سياحي بطول 6 كيلو جنوبي الغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء كورنيش سياحي بمدينة الغردقة يشمل تطوير الممشى السياحي القديم ليكون مربعا سياحيا كاملا، يخدم المدينة السياحية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر في تصريحات له اليوم، أن مشروع إنشاء الكورنيش يبدأ من امتداد ما بعد شارع الشيراتون السياحي منطقة فلفلة، وحتى ميدان المحمدي حويدق، ليكون كورنيشًا سياحيًا، ومن ثم تطوير منطقة الممشى السياحي الحالي بطول 6 كم، وأخيرًا المرحلة الثالثة تطوير المنطقة ما بين نهاية الممشى السياحي وحتى ميدان سينزو، ليكون مربع سياحي متكامل.

ممنوع الوقوف.. البحر الأحمر تمنع ركن ومبيت الأتوبيسات السياحية بشوارع بالغردقة

كان قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حظر نهائي لمبيت السيارات والاتوبيسات التابعة للشركات السياحية وغيرها من شركات النقلالتي تعمل داخل نطاق المحافظه بالأماكن العامة وشوارع وميادين مدينة الغردقة.

ومنح القرار وفقا لمادته الثانية لاصحاب السيارات من الشركات السياحية وغيرها من شركات النقل الاخرى مهله لتوفيق اوضاعها تنتهي فياول اغسطس 2021 على ان يتم حجز وسحب تراخيص السيارة المخالفة وتحصيل غرامه قدرها 10،000 جنيه بعد انتهاء تلك المدة.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية في مدينة الغردقة وادارة مرور البحر الاحمر لمتابعة تنفيذ القرار كل فيما يخصه وابلاغه لجميع جهات الاختصاص بالقرار.

كانت مذكرة مقدمة من ادارة الشؤون المالية بالديوان العام للمحافظه بشأن حظر اتخاذ الشركات السياحية وغيرها شوارع وميادين الغردقه كمكان الوقوف لسياراتها وحافلاتها والزام الشركات بمبيت الاتوبيسات بالجراجات المخصص لها بمدن المحافظة.

كانت محافظة البحر الاحمر قد تلقت عدة شكاوي من الاهالي بمبيت الاتوبيسات السياحية وسيارات النقل والمياه واتوبيسات المدارسب الشوارع والمناطق السكنية ما يسبب ازعاجا للسكان والاستيلاء على اماكن انتظتر السيارات الملاكي.

لليوم الثاني على التوالي.. إستمرار الحملات التفتيشية على سوق الخضار بالقصير

شمت الوحدة المحلية لمدينة القصير جنوبي محافظة البحرالاحمر حملة مكبرة علي الاسواق والمتاجر صباح اليوم، بالتنسيق مع إدارة التموينوالطب البيطري، وذلك للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من وجود إعلانات للاسعار المقررة لجميع الأصناف وكذاتحصيل الكارته المحدده.

وشدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق قرارات مجلس الوزراءالمتضمنة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بداخل جميع المنافذ والأماكن التى يتردد عليها الجمهور، فضلا عن تطبيق الغرامات الفورية المقررةفى حالة إثبات المخالفة.

وأضاف رئيس مدينة القصير أنه سوف يتم تكثيف الحملات التفتشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، و ذلك للتأكيد علىتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح المواطنين.