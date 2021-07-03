السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الإعدادية.. تعرف على تنسيق 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

بدأت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للمدارس التكنولوجية التطبيقة، واستقبال الملفات الخاصة بالطلاب بالتزامن مع بداية شهر يوليو.

وفى هذا السياق ترصد «الدستور» تنسيق مدارس التكنولوجية التطبيقية بالدرجات.

ـ مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر 230 درجة.

ـ  مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 210 درجة.

ـ مدرسة السويدي  للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم : 250 درجة.

ـ  مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية 210 درجة.

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية 210 درجة.

ـ مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 250.

 ـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة.

ـ مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام 250 درجة.

ـ مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة بي تك  للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة غبور 1  للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

ـ مدرسة الانتاج الحربي بحلوان  للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ  مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية"210 درجة.

أمن تعليم بداية دراسة لجنة الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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