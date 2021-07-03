الصحة الفلسطينية تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، أنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظات الوطن، فيما بلغت الإصابات 83 إصابة، و137 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن هناك 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 11 مريضا، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية عن بيان الوزارة.

وحول المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,068 بينهم 371,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، اعتبارا من اليوم السبت 3-7-2021، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

وحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم..

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.