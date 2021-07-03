«محامي جنوب البحيرة» تجدد غرف الأعضاء بمحاكم المحافظة

أعلنت نقابة محامي جنوب البحيرة، برئاسة علاء النحاس، عن قيامها بإعادة تأثيث غرف المحامين بمعظم محاكم جنوب البحيرة، وذلك بالشكل الذي يليق بهم.

وقال عمرو عيسى، الأمين العام المساعد لفرعية جنوب البحيرة، إن الفرعية انتهت من تأثيث غرف المحامين الموجودة بالمحاكم، وذلك بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال تأثيث باقي غرف المحامين بمحكمتي إيتاي البارود والدلنجات، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

فيما تُعقد غدا الأحد، محاضرة بالدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى لنقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال مصر.

يقام المعهد تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وعضو المجلس إسماعيل طه.

ويحاضر بمحاضرة الغد، دكتور محمد حمزة، بعنوان دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات، ومحاورها كالآتي:

١. ماهية جـــــرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا.

٢. الأحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الإلكترونيـة.

٣. مدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات.

٤. المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الإلكتـرونية.

٥. الشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية.

٦. طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

يشار إلى أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة.



وسبق أن عقدت لجنة المرأة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ورشة عمل تطبيقية على دورة «جرائم أمن المعلومات»، وذلك بناءً على طلب المتدربين من المحامين، بحضور مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، وفاطمة الزهراء مقرر لجنة المرأة، ومنظم الندوة، وسعيدة العكرمي، وكيلة نقابة المحامين بتونس- الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب- إلى جانب عددٍ من المحامين والمحاميات من مختلف المحافظات.