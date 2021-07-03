محافظ الغربية ووزيرا الرياضة والزراعة يفتتحون ملعبين لكرة القدم ببنا أبوصير

محافظ الغربية ووزيرا الرياضة والزراعة يفتتحون ملعبين لكرة القدم ببنا أبوصير
استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد القصير وزير الزراعة وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، والنائب محمد مرعي، النائب محمد زايد ، النائب محمود الشامي والنائب أحمد دراج، وذلك لافتتاح ملعبين لكرة القدم بقرية بنا ابوصير مركز سمنود.
وبدأت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي والمقام على مساحة ٢٥ متر مربع عرض و٤٥ متر مربع طول بتكلفة ١.٢ مليون جنيه بتكلفة ٦٧٣٧٤٤ ألف جنية ، تلاها افتتاح الملعب السباعي والمقام على مساحة ٤٢ متر مربع عرض و ٦٢ متر مربع طول بتكلفة 1.34 مليون جنيه.
وأكد وزير الشباب أن افتتاح الملعبين يأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بهدف توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، خاصة في القرى والتي تولي لها الدولة اهتماماً كبير، حيث تم تطوير 3631 ملعبا بمراكز الشباب والمدن الشبابية ، وإنشاء 245 مركز شباب، و84 حمام سباحة، وتطوير وإنشاء 14 صالة مغطاة، واستكمال وتطوير الأندية الرياضية، وغيرها من الأعمال الإنشائية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 16 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2020.
ومن جانبه أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الشباب والرياضة، حيث تم وضعه في المحور الأول للخطة الإستراتيجية للمحافظة، وتقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، وخاصة مراكز الشباب في القرى تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية الداعمة للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسعى دائمًا إلى توفير كافة الأنشطة الرياضية لساكني القرى مؤكدًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية وتشجيع التوسع فيها.