محافظ الغربية ووزيرا الرياضة والزراعة يفتتحون ملعبين لكرة القدم ببنا أبوصير

استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد القصير وزير الزراعة وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، والنائب محمد مرعي، النائب محمد زايد ، النائب محمود الشامي والنائب أحمد دراج، وذلك لافتتاح ملعبين لكرة القدم بقرية بنا ابوصير مركز سمنود.

وبدأت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي والمقام على مساحة ٢٥ متر مربع عرض و٤٥ متر مربع طول بتكلفة ١.٢ مليون جنيه بتكلفة ٦٧٣٧٤٤ ألف جنية ، تلاها افتتاح الملعب السباعي والمقام على مساحة ٤٢ متر مربع عرض و ٦٢ متر مربع طول بتكلفة 1.34 مليون جنيه.

وأكد وزير الشباب أن افتتاح الملعبين يأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بهدف توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، خاصة في القرى والتي تولي لها الدولة اهتماماً كبير، حيث تم تطوير 3631 ملعبا بمراكز الشباب والمدن الشبابية ، وإنشاء 245 مركز شباب، و84 حمام سباحة، وتطوير وإنشاء 14 صالة مغطاة، واستكمال وتطوير الأندية الرياضية، وغيرها من الأعمال الإنشائية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 16 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

ومن جانبه أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الشباب والرياضة، حيث تم وضعه في المحور الأول للخطة الإستراتيجية للمحافظة، وتقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، وخاصة مراكز الشباب في القرى تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية الداعمة للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسعى دائمًا إلى توفير كافة الأنشطة الرياضية لساكني القرى مؤكدًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية وتشجيع التوسع فيها.