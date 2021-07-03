السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال لقائه الدوري بالحالات الإنسانية محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية ويأمُر فوراً بإنهاء إجراءات علاج علي نفقة الدولة

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

محافظ المنوفيه
محافظ المنوفيه

التقى صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية، وذلك في إطار سلسلة لقاءات «رد الجميل»، للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وسلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وشنط مواد غذائية للأسر، بهدف مساعدتهم، ووجه بإرسال مندوب من العلاقات العامة لاصطحاب مواطن يبلغ من العمر 59 عاما، لعمل كافة الفحوصات الطبية الشاملة له بمستشفي شبين الكوم التعليمي، وذلك لإصابته ببتر بإحدى الساقين ومعانته من مرض السكر.

كما وجه المحافظ بعمل كشك للمواطن بقريته لرفع مستوى معيشته وتحسين دخله، نظراً أنه يعول أسرة مكونة من 4 أفراد.

كما استمع المحافظ لمواطن من ناحية إسطنها بالباجور يعاني من تليف في الكبد وليس له تأمين صحي، وعلي الفور وجه المحافظ بإرسال مندوب لإنهاء إجراءات علاجه علي نفقة الدولة، كما وجه المحافظ بعمل كشك لمواطنة من ناحية ميت بره بقويسنا تعول 3 أبناء معاقين يساعدها علي تحمل أعباء المعيشة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات الإنسانية والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وجاءت  أبرز الحالات التي تم صرف مساعدات مالية لها كالتالي: مواطن يعاني من ورم خبيث ويعول 3 أفراد وغير قادر علي العمل، ومواطن متزوج ويعول 5 افراد ولديه ابنه تعاني من ورم في المخ، ومواطن آخر متزوج ويعول 5 أفراد ومريض بورم سرطان بالحنجرة، ومواطن يبلغ من العمر 58 عاماً متزوج ويعول 3 أفراد ويعاني من سرطان الكبد والمرئ، ومواطنة تعول 3 أيتام وليس لها مصدر دخل، بالإضافة إلى مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً متزوج ويعول 3 أبناء ومصاب بمرض بالعين اليمني ويحتاج الي عملية جراحية لتركيب بديل صناعي.

 

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه
نفقة الدولة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون مساعدات مالية الحالات الإنسانية محافظ المنوفية محمد موسى مستشفى شبين الكوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوقّع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية.. ورفع «العلم» عليها

رياح نشطة وارتفاع حرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السيسى يوجه بتصوير ابنى محمد بن زايد مع القطع البحرية بقاعدة «3 يوليو»

«الصحة» تشدد الإجراءات الاحترازية بمنافذ البلاد لعدم السماح بدخول متحورات كورونا

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

ولى عهد أبوظبي يهنئ الرئيس السيسى بتدشين «قاعدة 3 يوليو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي