محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

خلال لقائه الدوري بالحالات الإنسانية محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية ويأمُر فوراً بإنهاء إجراءات علاج علي نفقة الدولة

التقى صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية، وذلك في إطار سلسلة لقاءات «رد الجميل»، للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وسلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وشنط مواد غذائية للأسر، بهدف مساعدتهم، ووجه بإرسال مندوب من العلاقات العامة لاصطحاب مواطن يبلغ من العمر 59 عاما، لعمل كافة الفحوصات الطبية الشاملة له بمستشفي شبين الكوم التعليمي، وذلك لإصابته ببتر بإحدى الساقين ومعانته من مرض السكر.

كما وجه المحافظ بعمل كشك للمواطن بقريته لرفع مستوى معيشته وتحسين دخله، نظراً أنه يعول أسرة مكونة من 4 أفراد.

كما استمع المحافظ لمواطن من ناحية إسطنها بالباجور يعاني من تليف في الكبد وليس له تأمين صحي، وعلي الفور وجه المحافظ بإرسال مندوب لإنهاء إجراءات علاجه علي نفقة الدولة، كما وجه المحافظ بعمل كشك لمواطنة من ناحية ميت بره بقويسنا تعول 3 أبناء معاقين يساعدها علي تحمل أعباء المعيشة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات الإنسانية والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وجاءت أبرز الحالات التي تم صرف مساعدات مالية لها كالتالي: مواطن يعاني من ورم خبيث ويعول 3 أفراد وغير قادر علي العمل، ومواطن متزوج ويعول 5 افراد ولديه ابنه تعاني من ورم في المخ، ومواطن آخر متزوج ويعول 5 أفراد ومريض بورم سرطان بالحنجرة، ومواطن يبلغ من العمر 58 عاماً متزوج ويعول 3 أفراد ويعاني من سرطان الكبد والمرئ، ومواطنة تعول 3 أيتام وليس لها مصدر دخل، بالإضافة إلى مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً متزوج ويعول 3 أبناء ومصاب بمرض بالعين اليمني ويحتاج الي عملية جراحية لتركيب بديل صناعي.

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه

محافظ المنوفيه يساعد عدد من الحالات الإنسانيه