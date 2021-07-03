السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فاروق الشنواني يتسلم عمله رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة

المستشار فاروق الشنواني،
المستشار فاروق الشنواني،

تسلم المستشار فاروق الشنواني، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، خلفا للمستشار عادل الأودن لبلوغه سن التقاعد. 

وتدرج المستشار فاروق الشنواني، فى المناصب القضائية المختلفة بدءا من عمله فى النيابة العامة بكل درجاتها ، ثم التدرج فى محكمة الاستئناف بكل درحاتها المختلفة.

 وينضم المستشار فاروق الشنواني، إلى عضوية تشكيل مجلس القضاء الأعلي بتشكيله الجديد ليصبح كالأتى:

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثاني والمستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة والمستشار عصام فريد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية والمستشار عبد الملك القمص رئيسا لمحكمة استئناف طنطا والمستشار حماده الصاوي النائب العام.

تتأسس منظومة التقاضى فى مصر على أكثر من درجة، بما يسمح لكل مواطن بالحصول على محاكمة عادلة ومتدرجة المراحل، وضمن تلك المنظومة تُعد محاكم الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية.

تلك الصيغة تُعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمام محاكم الاستئناف من الأحكام الصادرة من خلال محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائى، كما تختص فى حالات محددة بنظر بعض الدعاوى التى تُرفع إليها، وفى تلك الحالة تباشر عملها كمحكمة أول درجة وليس “ثانى درجة”، ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك.

وتوجد فى مصر حاليا 8 محاكم استئناف، تتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبنى سويف وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض تلك المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة فى أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التى تُستأنَف أمامها الأحكام الصادرة عن محكمتى الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتين، ومحكمة استئناف القاهرة التى تتعلق بها كل المحاكم الابتدائية الموجودة فى القاهرة والجيزة.

وتتشكل كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كافٍ من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة. وتُقسّم كل محكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كل الأحكام الصادرة فى المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.

تشكيل مجلس القضاء الأعلي المناصب القضائية محكمة استئناف القاهرة المستشار فاروق الشنواني محكمة النقض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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