افتتاح مؤتمر البحيرة الخامس لمكافحة مرض السكر والأمراض الغير سارية

افتتح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمراض السكر بمحافظة البحيرة، والذي أقيم بمشاركة نخبه من أساتذة السكر وأمراض الباطنة وأساتذة الطب بجامعة الإسكندرية ومستشفى دمنهور التعليمي.

وذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية الدكتورة هويدا المسيري مدير إدارة التدريب بالمديرية، و الدكتور بهاء شرف الدين مسئول مرض السكر بالمديرية.

حيث بدأ المؤتمر بكلمة وكيل الوزارة حيث أكد أهمية المؤتمرات العلمية لمكافحة مرض السكر والأمراض الغير سارية.

ونوه إلى أن هذه المؤتمرات تأتى نتاجاً للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الصحية التي تليق بالمواطن المصرى، وتناول المؤتمر كل ما هو جديد عن مرض السكر.

وافتتح كلا من الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، والدكتور حمودة وكيل المديرية، فاعليات مؤتمر البحيرة الثالث للأورام، والذي استمر على مدار يومي 1 و2 يوليو.

وقام بالتسجيل في المؤتمرين عدد 300 طبيب باطنة بجميع تخصصاتهم، وأطباء الأطفال وطب الأسرة وأطباء الجراحة والأشعة والصيادلة الإكلينيكية، بجميع مستشفيات المحافظة.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزير الصحة والسكان، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بهدف الاطلاع على كل جديد، وكذلك للمساعدة في الحد من انتشار الأمراض داخل قرى ومدن محافظة البحيرة.