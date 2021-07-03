السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة عليا لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 4500 لسنة 2021، بتشكيل لجنه عليا برئاسته، وعضوية كلا من: “اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية - السكرتير العام للمحافظة - المستشار العسكري - مديري مديريتي التربية والتعليم و الصحة - رؤساء المراكز والمدن والأحياء -  مدير عام هيئه التأمين الصحي - رئيس هيئة الإسعاف بالشرقية - رئيس شبكات كهرباء الشرقية - رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي - رئيس شركة الإتصالات بالشرقية (شمال - جنوب) - مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم -  مدير إدارة الأزمات بالمحافظة”.

أوضح محافظة الشرقية أن اللجنه تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2021  والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لها. 

وكذلك وضع خطة تأمين للجان سير الإمتحانات من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهه المسؤولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان سير الامتحان، بالإضافة إلى توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فتره انعقاد الامتحانات.

وأضاف محافظ الشرقية أن  القرار جاء بعد الاطلاع على كتاب وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني رقم 941 في 30/6/2021، بشأن الإستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2020 / 2021 ، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد اعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2021 /2022، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

مدارس تعليم امتحانات الشرقية طلاب الثانوية

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