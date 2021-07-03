السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المركز الكاثوليكي للسينما يكرم صناع وأبطال مسلسل «ولاد ناس» (صور)

تكريم صناع وأبطال
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس

أقام المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مساء أمس، احتفالية وتكريم لصناع وأبطال مسلسل "ولاد ناس"، والذي عرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا فاق توقعات الجميع، خاصة أنه حصل على فرص عرض متعددة عبر مجموعة من القنوات المصرية والعربية في توقيتات مختلفة.

وحضر الاحتفالية نخبة من أبطال العمل وصناعه، وعلى رأسهم المنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، كما حضر من أبطال العمل الفنانين أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمي، كما حضر المؤلف والمخرج هاني كمال.

وأدارت الندوة الناقدة آمال عثمان، كما قام الأب بطرس دانيال بتسليم كافة الحاضرين شهادات تقدير ودرع المركز الكاثوليكي للسينما.

واستهل الندوة الأب بطرس دنيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما بتقديم العزاء في وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي رحل عن عالمنا الجمعة.

مسلسل "ولاد ناس" من ﺇﺧﺮاﺝ هاني كمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال، وقام ببطولته الفنانين إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، أحمد صيام، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، محمد عز، كما ضم نخبة من ضيوف الشرف ابرزهم بيومي فؤاد وماجد الكدواني.

وكان قد كرم رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية منذ ايام عدد كبير من الفنانين من بينهم الهام شاهين وحسين فهمي وهالة صدقي وآخرون في حفل كبير من الدورة الجديدة من المهرجان الكاثوليكي للسينما بينما تم تكريم عدد كبير من الشباب وقتها .

ويواصل المهرجان الكاثوليكي للسينما تكريم عدد كبير من الشخصيات مع كل فترة بينما اعتاد علي ذلك منذ فترة طويلة ومن وقت لأخر .

وهناك نشاطات كبيرة لمركز الكاثوليكي للسينما حيث يقوم بزيارة ودعم الفنانين الذين يتعرضوا لاي إصابة كان من بينهم وآخرهم الفنان شريف دسوقي والذي تم بتر قدمه مؤخرا  في أحد المستشفيات .

تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
تكريم صناع وأبطال مسلسل ولاد ناس
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