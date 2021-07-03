السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق ورشة الكتابة بمكتبة مصر العامة بالزقازيق 

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

أعلنت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، بدء ورشة الكتابة والتي تستمر حتى غد الأحد، مؤكدة أن هذه الورشة  تستهدف إكساب مهارات فنية للكتابة وأشكالها، لاسيما القصة القصيرة وكذلك تنمية التفكير الإبداعى ومهارات الأسلوب لدى المشتركين.

وأضافت أن البرنامج الزمني للورشة 10 ساعات تدريبية على مدار اليومين، وبلغ عدد المستفيدين من الورشة 20 متدرب، وذلك من عمر 16 فما فوق.

وأكدت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق استمرار جهود المكتبة للقضاء على الأمية الفكرية والثقافية ومحاربة كل أشكال التطرف الفكرى بالتوعية المستمرة.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أهمية المكتبة فى ترسيخ الوعى والثقافة والمعرفة لدى النشء والشباب لخلق جيل جديد قادر بالوعي والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور البارز الذى قامت به مكتبة مصر العامة بالزقازيق في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم.

 

التكنولوجيا الشرقية ورشة التطرف محافظة الشرقية الثقافية الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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