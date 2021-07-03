رفع 190 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة بمراكز الغربية

قال حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، إنه تم رفع 190 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة، من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.



وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

قال أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، إنه تم رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، فى حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة.



وأوضح رئيس حي ثان المحلة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وقال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 159 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.



وأشار إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وقال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهي في نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 21 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهما للنيابة العامة.



وأكد استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.